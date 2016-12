Juve, a Cesena con Morata e Llorente

16:14 - Partito Giovinco, la Juve si ritrova senza un erede designato per Carlos Tevez. Con l'Apache squalificato, sarebbe probabilmente toccato alla Formica Atomica il ruolo di suo sostituto, per caratteristiche tecniche e fisiche. Invece, a Cesena i bianconeri si troveranno a dover formare una nuova coppia per l'attacco. E molto probabilmente sarà targata Spagna, visto che per la prima volta in stagione Fernando Llorente e Alvaro Morata si ritroveranno a giocare fianco a fianco dall'inizio. Per loro solo uno spezzone finale della partita in Coppa Italia a Parma e poi solo cambi a vicenda. Una coppia meno improbabile di quanto si possa pensare, visto che l'ex Real è molto più una seconda punta che un attaccante centrale, ruolo che invece riveste il "Re Leone".

Siamo soltanto a metà settimana, ma l'idea di Allegri, a meno di infortuni, sembra andare in questa direzione. Nonostante da solo Tevez abbia segnato più degli altri due compagni di reparto assieme. L'impressione, poi, è che Morata abbia scavalcato Llorente e che quest'ultimo sia destinato alla panchina nei momenti clou. Tornando alla sfida di Cesena, la Juve ha comunque un paio di alternative. Che rispondono al nome di Coman e Matri. Il francesino ha qualche chance in più dell'ex Genoa, anche perché ha già giocato più con Morata che con Llorente, mettendo in mostra potenzialità davvero interessanti. Matri, invece, non ha ancora rivestito la maglia bianconera dal suo ritorno a Torino a gennaio e il problema avuto a un polpaccio gli lascia ben poche possibilità di partite titolare.