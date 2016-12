Jurgen Klopp compie gli anni, il Liverpool gli regala... la sua testa

Jurgen Klopp ha compiuto 49 anni il 16 giugno e per celebrare il compleanno dell'allenatore, il Liverpool ha pensato di regalargli una torta. Non un dolce qualsiasi, ma una vera e propria opera d'arte della pasticceria. La torta che il club ha fatto preparare per il tecnico tedesco riproduce una caricatura del suo viso. Per realizzarla, il cake artist Ben Cullen ha impiegato 4 giorni.