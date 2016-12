Jurgen Flopp: quinta finale di fila persa

Se a giocarsi un titolo in gara secca non si arriva per caso, e per questo il tecnico del Liverpool è considerato uno dei migliori tecnici in Europa, perderne cinque di fila porta con sé altri significati. Un modo di approcciare la partita emotivamente non adatto, ma anche una bella dose di sfortuna che spesso ha caratterizzato le squadre di Klopp al momento della verità. Contro il Siviglia nella sconfitta per 3-1 i Reds sono spariti nella ripresa dopo aver subito l'immediato 1-1 al rientro dall'intervallo. Una fragilità emotiva che contrasta decisamente con un primo tempo dominato e, parliamo di "sfortuna", chiuso avanti solo di un gol per due falli di mano in area del Siviglia non visti dall'arbitro.



La maledizione però parte dal 2013, l'anno dei miracoli mancati del Borussia Dortmund che dopo aver conteso il Meisterschale al Bayern Monaco sono stati sconfitti in rimonta nella finale di Champions League giocata a Wembley sempre contro i bavaresi, con un lancio lungo micidiale a liberare Robben davanti a Weidenfeller. Al 90', giusto per rendere più amara la storia.



Klopp però non si è fatto mancare nulla da allora perdendo una finale all'anno. Nel 2014 sempre il Bayern Monaco vinse 2-0 l'ultimo atto della DFB Pokal e la sconfitta venne bissata nel 2015 quando il Dortmund perse 3-1 contro il Wolfsburg. Quest'anno, pur essendo salito in corsa sul treno Liverpool, Klopp ha saputo portare la squadra in finale tanto in Europa League quanto in Capital One Cup, con il medesimo risultato: sconfitta.



LA MALEDIZIONE DI KLOPP

2013 - Finale di Champions persa contro il Bayern Monaco 2-1

2014 - Finale di DFB Pokal persa contro il Bayern Monaco 2-0

2015 - Finale di DFB Pokal persa contro il Wolfsburg 3-1

2016 - Finale di Capital One Cup persa contro il City ai rigori

2016 - Finale di Europa League persa contro il Siviglia 3-1