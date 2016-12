Jonathan attacca l'Inter: "Il mio infortunio colpa dello staff medico"

"Presi un colpo durante il ritiro estivo, ma lo staff medico mi disse che non avevo nulla e che potevo scendere in campo, così continuai ad allenarmi sopra quei dolori per tre mesi, finchè la situazione non peggiorò tanto da non riuscire a salire le scale - ha proseguito Jonathan, attualmente al Fluminense - Mi operai a metà stagione, mentre se avessi fatto l'intervento molto tempo prima avrei potuto recuperare in fretta".



Jonathan ha spiegato come il suo addio all'Inter sia stato legato alla lunghissima assenza dal campo. "E' stato un periodo molto difficile per me, molta gente dubitava perchè credeva ai medici. Ero anche in scadenza con l'Inter e, nonostante venissi da un periodo positivo, sapevo che sarebbe stato difficile rinnovare. Il club mi voleva tenere, decise di aspettare il mio rientro in campo, che però non avvenne". Infine il Divino sulla sua ritrovata giovinezza al Fluminense: "Mi sono rinforzato come giocatore e come uomo, adesso voglio trasmettere tutto questo ai più giovani. Non mi ritengo l'unico depositario della verità, ma di sicuro so più dei giovani".