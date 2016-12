John Elkann: "Non vedo l'ora di battere la Mercedes"

"Ora che il gap con la Mercedes si sta riducendo, non vedo l'ora di batterla in pista". John Elkann, attraverso una lettera inviata agli azionisti di Exor, parla così dell'avvio di stagione della Rossa: "Vorrei anche sottolineare il ritorno della Ferrari sul podio con una grande rimonta - scrive il presidente di Fca -, grazie al lavoro di Maurizio Arrivabene, del suo team e dei campioni del mondo Vettel e Raikkonen, che sono di ottimo umore".

John Elkann parla anche della Juventus: "Quest'anno importante non sarebbe stato completo senza gli incredibili successi della Juve, che ha vinto il campionato italiano per il quarto anno consecutivo, la Coppa Italia per la prima volta dal 1995 e ha anche disputato la finale della Uefa Champions League a Berlino, che ha purtroppo perso contro il Barcellona nonostante abbia giocato molto bene". Parole dolci per Allegri: "Nel suo primo anno come allenatore della Juventus ha fatto un lavoro meraviglioso. Lui, la squadra e il resto dell'organizzazione hanno seguito con grande passione e impegno l'incitamento del presidente del club, Andrea Agnelli, di andare 'Fino alla Fine'".