John Elkann: "La Champions? Spero la vinca l'Atletico"

"Ho il ricordo della tristezza dei tifosi dell' Atletico Madrid quando persero con il Real. Mi auguro che quest'anno siano in grado di concretizzare". Sceglie l'Atletico Madrid John Elkann che sarà a San Siro per assistere alla finale di Champions League , con la moglie e i bambini. "Dispiace non vedere la Juve che ha comunque dimostrato di essere una grande squadra", ha aggiunto Elkann nella conferenza stampa al termine dell'assemblea degli azionisti di Exor.

E sulla stagione bianconera ha aggiunto: "Abbiamo avuto il coraggio di rinnovare la squadra profondamente e, per questo, l'avvio in Campionato è stato difficile. Ci abbiamo sempre creduto, non abbiamo mai abbassato la guardia e abbiamo vinto".



Poi, inevitabili, le domande e gli accenni al momento della Ferrari. "La Ferrari sta progredendo, è un percorso che abbiamo iniziato due anni fa, per cercare di aumentare il livello di competitività, puntare sempre di più al podio e cercare di chiudere il gap con Mercedes, che resta molto forte".