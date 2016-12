11:32 - Serata particolare per la stella colombiana James Rodriguez. Durante l'amichevole di Londra contro gli Usa, l'attaccante del Real Madrid è stato l'obiettivo di una invasione di massa delle sue fans. Senza timore delle guardie inglesi, le colombiane hanno invaso il campo per andare ad abbracciare il loro idolo. Per la cronaca i cafeteros hanno vinto 2-1, ma Rodriguez non ha segnato.