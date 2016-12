Iturbe cambia nazionale: giocherà col Paraguay

Iturbe era già stato chiamato dal Tata Martino a difendere i colori biancorossi del Paraguay nel 2009 per un'amichevole contro il Cile, ma un anno dopo l'ex attaccante del Verona rinunciò ai suoi diritti per provare la carriera con l'Argentina. La porta ad Asuncion però non si è mai chiusa e a ottobre 2015 l'attuale ct dell'Albirroja ci ha riprovato: "Dipende solo da lui - aveva dichiarato Ramon Diaz -. Quando vorrà venire da noi, troverà la porta aperta". Ingresso in nazionale che adesso è praticamente fatto.