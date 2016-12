Italiane, l'Europa League chiama 

17:17 - L'Europa League chiama, le italiane devono rispondere. Oggi scendono in campo Inter, Napoli, Roma, Fiorentina e Torino nell'andata degli ottavi di finale. Il cammino verso la finale di Varsavia è ancora lungo, ma le nostre squadre vogliono fare un altro passo importante verso la meta. Un giovedì da leoni visibile solo su Mediaset: Premium Calcio, Rete 4 e Sportmediaset.it vi aspettano per regalarvi emozioni.

L'Italia vuole piazzare quattro squadre su cinque nei quarti di finale per un poker storico. Una tra Roma e Fiorentina sarà costretta ad abbandonare la competizione per via del derby fratricida. Questa è anche la sfida più incerta, quella dal pronostico più difficile. Il match del Franchi delle 21:05 sarà trasmesso anche in chiaro su Rete 4 e in streaming sul nostro sito. Appuntamento da segnare in agenda.

Poi c'è l'Inter che fa visita al Wolfsburg. Una gara da prendere con le pinze per gli uomini di Mancini, ma sicuramente alla portata con il vantaggio di giocare il ritorno a San Siro. Il tecnico nerazzurro alla vigilia ha ricordato che "bisognerà usare la testa pensando alla sfida sui 180'". Come dargli torto. A seguire il Napoli che ha in mente di chiudere già il discorso qualificazione con la Dinamo Mosca questa sera al San Paolo. Gli azzurri partono da favoriti, ma vogliono evitare brutte sorprese in Russia. Una vittoria utile anche per il morale dopo il 2-2 in campionato contro l'Inter.

Infine c'è il Torino chiamato a un'altra grandissima impresa: alle 18 fa visita allo Zenit San Pietroburgo pieno di talento. Una partita durissima per gli uomini di Ventura, ma si punta tutto sul Dna granata. Solitamente buon sangue non mente...