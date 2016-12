Italiane in Champions: vince il Milan, ma di poco, sulla Juve

E' il Milan la miglior squadra italiana in Champions League dall'introduzione del nuovo format nel 1992. Lo comunica l'Uefa attraverso il proprio sito ufficiale. Nella classifica virtuale, stilata assegnando due punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio, i rossoneri toccano quota 197 punti in 165 gare disputate.



Poi c'è la Juventus, seconda a soli 4 punti di distacco ma con 6 partite in meno giocate. Le due squadre hanno ottenuto finora lo stesso numero di vittorie (74). Al terzo posto, invece, si trova l'ultima squadra italiana riuscita nell'impresa di conquistare il trofeo, l'FC Internazionale, che ha totalizzato 126 punti in 105 gare disputate, con 50 vittorie. Completano la top 5 le due squadre della capitale, la Roma con 75 punti in 79 partite e la Lazio con 45 punti in 44 gare.



Questa la classifica

Milan 197

Juventus 195

Inter 126

Roma 75

Lazio 45