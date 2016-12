Italia, Zaza: "Il rigore contro la Germania mi fa ancora stare male"

Italia-Germania non è una partita normale per Simone Zaza . Il rigore sbagliato a Euro 2016 contro i tedeschi ha cambiato l'estate dell'ex juventino: "Mi ha fatto soffrire molto, ci ho pensato sempre e per un bel po' non l'ho rivisto. Ero dispiaciuto per aver distrutto qualcosa di speciale". Ora però Zaza spera di riscattarsi come Immobile: "Sono felice per lui che dopo periodi bui si è riscattato sia in Serie A che in Nazionale".

"Immobile ha dimostrato che le cose possono cambiare da un momento all'altro - ha continuato Zaza a Rai Sport che col West Ham non se la sta passando bene -. Se un giocatore non va bene per un periodo non vuole dire che non è bravo ma è più una cosa psicologica ". Dal rigore sbagliato contro Neuer l'ex juventino non si è ancora del tutto ripreso: "Mi ha fatto soffrire tanto, ho passato un'estate non felicissima. A parte gli sfottò e le critiche, mi è spiaciuto aver distrutto quel qualcosa di speciale che si era creato. Tutto ciò che è successo dopo non lo scorderò mai, tutti ci davano per spacciati e noi stavamo dimostrando all'Europa di essere davvero forti. Nessuno voleva incontrarci e uscire così ai rigori è stato davvero brutto. Non sono riuscito a togliermi il pensiero per diversi mesi, sono stato davvero male".



Il trasferimento al West Ham non ha aiutato. In Inghilterra Zaza ha collezionato solo poche presenze e i londinesi stanno valutando se riscattarlo o meno. L'attaccante lucano anche attraverso l'azzurro cerca un riscatto: "Voglio fare come Immobile e riscattarmi. Napoli? Sinceramente non so dell'interesse di nessuna squadra, loro sono fortissimi ma ora penso solo a sbloccarmi e giocare bene. Andare via dal West Ham sarebbe un fallimento". La porta però è diventata stregata: "Ultimamente è così, ma capita a tutti gli attaccanti. Non mi abbatto. Sono contento di essere tornato in un gruppo che sento mio".