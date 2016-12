Italia, Zaza: "Conte predilige chi gioca? Ho fatto una scelta personale restando alla Juve"

Il poco spazio riservatogli da Allegri alla Juve tiene in bilico gli Europei di Simone Zaza . Lui, però, non è preoccupato. "Conte predilige giocatori che nel club giocano spesso, io però ho fatto una scelta personale restanto alla Juve", ha detto l'attaccante dal ritiro di Coverciano. Sulla sfida contro la Germania: "Vogliamo andare a Monaco per vincere, per dimostrare alla gente e a noi stessi che siamo concentrati, che siamo forti".

"Quando Conte ha detto che avrebbe convocato solo chi giocava ho avuto paura di perdere la Nazionale", ha poi ammesso. "Al ct piace che i suoi giocatori abbiano spazio nei loro club, è un ragionamento giusto, lui non mi ha mai dato certezze ma è sempre stato di stimolo e mi dispiace che lasci", ha continuato. "Noi italiani penalizzati dai troppi stranieri? Beh, io sono di parte - ha affermato - . La Juve ha ottimi giocatori in attacco e di conseguenza è faticoso trovare spazio. Si dice di solito che giocano i più forti, vorrà dire che dovrò migliorare ancora. Io non ho paura anche perché la Juve a gennaio non mi ha fatto partire e per me andarmene sarebbe stata una sconfitta. Anche se è normale che ambisca a giocare di più: a nessuno piace stare in panchina". "Martedì sarà per me anche l'occasione per prendermi una piccola rivincita. Anche se contro il Bayern non ho giocato, ho sofferto", ha aggiunto ricordando la partita di Champions League.