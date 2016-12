Italia, Verratti si opera: addio Europei

Piove sul bagnato in casa Italia. Dopo Marchisio, anche Verratti alza bandiera bianca. Il centrocampista del Psg ha deciso di operarsi il 16 maggio nel centro specializzato Aspetar di Doha per risolvere i problemi legati alla pubalgia e, stando al suo procuratore Donato Di Campli, non potrà prendere parte agli Europei in Francia. Una brutta tegola per Antonio Conte, che ora dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in mezzo al campo.