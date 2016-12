Italia, Verratti non c'è: Nazionale senza 10

Bernardeschi, uno dei debuttanti, che nella Fiorentina veste proprio il 10 che è stato di Antognoni e Baggio, ha optato per il numero 29. Discorso simile per Jorginho, pure lui all'esordio in azzurro, che ha scelto invece il numero 14, e Insigne, che ha ripiegato sull'11 che indossa già al Napoli. Niente 10 infine anche per Thiago Motta, ritornato in azzurro dopo un periodo di assenza, che vestirà la maglia numero 8.