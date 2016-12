Italia, Ventura: "Riparto da dove ha lasciato Conte"

Manca poco più di una settimana all'esordio di Giampiero Ventura sulla panchina dell'Italia. Giovedì 1 settembre gli azzurri sfideranno la Francia in amichevole a Bari: "Ricordo i 60mila del San Nicola quando allenavo il Bari, Bari ama il calcio e vive per il calcio - dice il nuovo c.t. della Nazionale -. Partiamo da qui per riprendere da dove Conte ha lasciato. Torno a casa, in una città che mi ha dato tanto".