Italia, Ventura: "Con Israele conta solo il risultato"

Dopo l'esordio amaro con la Francia, Giampiero Ventura si prepara per la sfida con Israele, debutto dell'Italia verso i Mondiali di Russia 2018. "Il risultato di Bari - ha detto il ct - è negativo ma non sono preoccupato, sul campo ho visto cose buone. Da ora però servono solo i tre punti, non conta la bellezza ma il risultato. E basta parlare del passato!". Formazione: Antonelli preferito a De Sciglio , gioca Bonaventura, Verratti in regia.

LA CONFERENZA DEL CT VENTURA

"Non sono assolutamente preoccupato. Con la Francia il risultato è stato nettamente negativo, ma quanto successo in campo è stato meno negativo". Questo il concetto su cui ha voluto insistere il ct Ventura nella conferenza stampa pre Israele. "Ho fatto i complimenti pubblici e privati ai giocatori. Con la Francia era un'amichevole di lusso, quella di domani è una partita dove non conta la bellezza, conta il risultato". Partita delicata con qualche dubbio di formazione da sciogliere. Chi a sinistra? De Sciglio? Florenzi? Antonelli? Possibile vedere Bernardeschi e non Bonaventura? E Verratti sarà in cabina di regia? "Israele la conosco poco, ha cambiato ct da poco, conosco alcuni giocatori che sono di qualità e qui ci fermiamo. Conta la squadra, come nell'Italia, è una verifica da fare domani. QUando capirò come intendono scendere in campo, penserò alla formazione migliore per affrontarli".

Poi un sussulto d'orgoglio. Il riferimento è all'Italia di Antonio Conte: "Difficile come inizio? Tutto è difficile nella vita. Sono stato io a fare paragoni con l'Italia degli Europei, ma da ora voglio chiarire una cosa: basta fare paragoni col passato". Ma cosa dovremo e potremo vedere di nuovo domani? "Mi aspetto che velocizziamo e miglioriamo, le conoscenze le abbiamo, mi aspetto un passo in avanti, dopo tre giorni sarebbe un passo notevole. Se dopo tre giorni facciamo un passo in avanti sono convinto che arriverà il risultato. Ma domani non conta la bellezza, conta solo il risultato".