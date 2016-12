Italia, Ventura: "Abbiamo giocato e vinto da squadra"

"Volevamo scendere in campo da squadra, abbiamo giocato e sofferto da squadra. E credo che abbiamo vinto da squadra. È chiaro che 10 contro 11 è sempre difficile, abbiamo avuto cinque minuti di sbandamento dopo l'espulsione. Potevamo chiudere più volte la partita. Il primo tempo sarebbe stato non dico perfetto se non ci fosse stato l'episodio del gol che è simile a quello che è successo contro la Francia", l'analisi tattica del ct.



Poi un commento anche su Verratti: "Hanno risposto tutti, lui è un giocatore di grande spessore, è arrivato da sei giorni dopo esser stato fermo per tanto tempo - ha proseguito - Ha dimostrato di essere una componente importante per questa squadra. La gara con la Spagna? Tra un mese speriamo di star meglio fisicamente, avremo 4 partite in più e penso potremo fare meglio di stasera", ha concluso il ct azzurro.