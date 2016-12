Italia Under 21, i convocati di Di Biagio: prima chiamata per Calabria

C'è anche Davide Calabria tra i giocatori convocati dal ct della Nazionale Under 21 Gigi Di Biagio per le gare di qualificazione a Euro 2017 contro Slovenia (giovedì 8 ottobre) e Repubblica d'Irlanda (martedì 13 ottobre). Per il terzino destro del Milan classe 1996 si tratta della prima chiamata in azzurro. Torna Domenico Berardi, assente dalla fase finale dello scorso Europeo in Repubblica Ceca.