Italia, una poltrona per tre: ballottaggio Candreva-Gabbiadini-Vazquez

Prosegue la preparazione a Coverciano degli Azzurri in vista della doppia sfida contro Malta e Bulgaria che può regalare la qualificazione a Euro 2016. Doppio allenamento agli ordini di Antonio Conte, che ha provato il 4-3-3. Per la sfida con i maltesi un unico dubbio: Candreva (provato lunedì), Gabbiadini (testato in mattinata) o Vazquez, tra i titolari nel pomeriggio. Verratti e Pirlo giocheranno insieme.