Italia, Torino accoglie gli azzurri: cori e applausi per Conte 

20:18 - Seicento tifosi in attesa davanti all'hotel del centro di Torino che ospita la nazionale di Conte. Entusiasmo, cori e applausi quando gli azzurri sono usciti per salire sul pullman che ha condotto il gruppo allo stadio Olimpico per l'allenamento in vista della sfida con l'Inghilterra. Positivo quindi il primo approccio tra Torino e l'Italia guidata dell'ex allenatore della Juve dopo le polemiche sul caso Marchisio. Già nel primo pomeriggio, quando Conte era uscito per una breve passeggiata e un caffé, l'accoglienza era stata festosa.

Il folto gruppo di appassionati e curiosi che aspettava fuori dall'albergo ha esultato quando per primo si è affacciato il bianconero Barzagli, poi cori soprattutto per i giocatori, con Buffon e Chiellini in testa. Nessuna contestazione, nessun atteggiamento ostile dunque verso Conte.

FLORENZI SI ALLENA CON IL GRUPPO

Gli azzurri hanno intanto svolto il primo allenamento torinese a porte chiuse. Con il gruppo hanno lavorato anche Buffon (reduce da febbre), Florenzi (fermo per un colpo al ginocchio) e Bertolacci che in Bulgaria aveva rischiato di uscire per una botta alla spalla. Tra le prove effettuate da Conte con i giocatori meno impiegati a Sofia, la coppia d'attacco Eder-Pellè. Per la partita di martedì sera allo Juventus Stadium è prevista la presenza di almeno 25mila spettatori.