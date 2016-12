Italia, test di lusso con la Spagna

Ma la 'macchina da guerra' azzurra (per usare le parole del ct) deve cominciare ad azionarsi. Italia e Spagna si sono qualificate a Francia 2016 grazie al primo posto nei propri gruppi. Gli azzurri hanno chiuso in vetta al Girone H con 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta: agli Europei gli uomini di Conte sono inseriti nel Girone E con Belgio, Svezia e Irlanda. Le Furie Rosse, invece, hanno passeggiato nel Girone C chiudendo a quota 27 punti, frutto di 9 vittorie e una sola sconfitta. In Francia gli uomini di Del Bosque, inseriti nel Girone D, se la vedranno con Croazia, Repubblica Ceca e Turchia.



Sono 33 in totale i precedenti tra azzurri ed iberici: nel complesso sono 10 le vittorie dell'Italia, con 10 sconfitte e 13 pareggi. Un bilancio in assoluto equilibrio, anche se negli ultimi anni la Nazionale ha sempre subito sconfitte ed eliminazioni contro le 'Furie Rosse'. L'ultimo precedente di un certo peso è il secco 4-0 subito dalla squadra di Prandelli nella finale di Euro 2012; l'ultima importante vittoria italiana, invece, risale a Usa '94, quando nei quarti dei Mondiali la Nazionale di Sacchi eliminò gli iberici con un palpitante 2-1.



Conte dovrebbe scegliere il 3-4-3: in difesa, davanti a Buffon, dovrebbero giocare Darmian, Bonucci e Astori. A centrocampo maglia da titolare per Florenzi largo a destra, Parolo e Thiago Motta centrali, Giaccherini a sinistra. Nel tridente d'attacco favoriti Candreva, Pellè ed Eder. Appuntamento per giovedì 24 marzo alle 20.45 con le emozioni di Italia-Spagna, da seguire in temporeale insieme a noi.