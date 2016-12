Italia, Tavecchio: "Pronto il rinnovo per Conte"

La nazionale italiana non ha nessuna intenzione di perdere Antonio Conte e il presidente della Figc Carlo Tavecchio ha ribadito la volontà della federazione di blindare il ct anche dopo Euro 2016 in Francia . "Noi siamo disponibili a prolungare il contratto con Conte per altri 2 anni ", ha detto Tavecchio al Casinò di Campione d'Italia per ricevere uno dei premi del gruppo giornalisti sportivi della Lombardia.

Il presidente della Federcalcio, che era tra i premiati della serata insieme a Walter Zenga, l'atletica Bracco, Meo Sacchetti, Claudio Borella e Ivan Basso, ha specificato: "Ovviamente dipende dalla sua volontà e dalle condizioni che si creeranno durante gli Europei, Europei che ovviamente speriamo di vincere". Tavecchio dovrà fare i conti con la fame dell'attuale ct e la sua voglia di tornare a dirigere una squadra sul campo ogni giorno.



In esclusiva ai microfoni di Premium Sport Tavecchio ha parlato poi di Blatter: "Dico che in periodi non sospetti non ho dato il consenso. Platini? Nella riunione fatta in passato tra le 53 nazioni che formano l'Uefa, 49 indicarono Platini come candidato e io ero tra i 49. Se alle elezioni di febbraio punterò ancora su di lui? Non lo sappiamo. Oggi ci si sveglia la mattina con notizie che poi possono cambiare".