Italia, Tavecchio: "Pronto a rinnovare il contratto di Conte"

15:22 - A margine della cerimonia inaugurale del campionato di Serie A, Carlo Tavecchio conferma senza esitazione il c.t. azzurro Antonio Conte e rilancia: "E' uno dei migliori tecnici che abbia conosciuto, quindi la Nazionale ha il massimo. Sono pronto a rinnovargli il contratto se me lo chiede, ovviamente alle condizioni della Puma. Può pesare il fatto che possa andare a processo? Siamo in un Paese di garanzia, il rinvio a giudizio non è una condanna".

Il presidente della Figc, alla vigilia dell'inizio del campionato, manda un avvertimento chiaro alle società a proposito dei conti da rispettare: "Tanti club hanno speso moltissimo questa estate? Questa è l'ultima stagione senza regole chiare amministrative. L'anno prossimo vedremo chi sarà pronto e in regola. Chi non lo sarà, dovrà evitare acquisti ed altri investimenti". Tavecchio invoca riforme nel sistema sportivo "che non può più permettersi persone che vivono di e con questo sistema. Chi entra dentro, deve avere le garanzie per starci. Bisogna inserire chiavi d'accesso sicure, e anche il governo dovrà intervenire per aiutare il nostro sistema sportivo e calcistico ad essere in concorrenza con quello degli altri Paesi. Il sistema fiscale è sperequato e non va bene. Servono garanzie interne ed esterne".



Non manca, infine, un messaggio agli arbitri: "Non siete la Madonna di Lourdes ma avete comunque un compito importantissimo, siete il primo grado di giudizio che poi ricade su tutto il sistema. Metteteci in condizione di fare un campionato in discesa, siamo nelle vostre mani per il rispetto delle regole e dell'ordine".