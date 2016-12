Italia, Tavecchio: "Per me Conte rinnova. Altrimenti morto un Papa..."

"Sono sicuro che Antonio Conte rinnoverà". Convinzione sbandierata dal presidente della Figc Carlo Tavecchio in merito al futuro post-Europei dell'attuale commissario tecnico dell'Italia. Più una certezza di facciata, sbandierata quasi per dovere istituzionale, che non una chiusura di fronte alle continue voci circa il ritorno su una panchina di club dell'ex allenatore bianconero. "Lui per me è come un figlio - ha contnuato Tavecchio ai microfoni della Rai - ma se dovesse decidere di andare via, come dico sempre 'morto un papa se ne fa un altro'".



Molte gli indizi riguardo la possibilità che Conte - se non su quella di un top club italiano - scelga di andare a sedersi su una panchina estera. "Che il nostro ct stia studiando l'inglese da un anno non è una notizia clamorosa, oggi è giusto conoscere la lingua". Tanto più se ti vogliono a Londra (Chelsea) o Manchester (United).