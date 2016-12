Italia, Tavecchio: "Il nuovo ct prima degli Europei"

Il nome del successore di Conte sulla panchina dell'Italia si conoscerà prima dell'inizio degli Europei . Lo ha annunciato il presidente della Figc, Carlo Tavecchio , in occasione dei sorteggi di Champions ed Europa League. "Non voglio dare anticipazioni su questo argomento, perché è tutto in divenire. Penso che arriveremo all’Europeo con il nome del nuovo ct. Mourinho libero? Credo che i suoi compensi siano inarrivabili per noi”, ha detto a Premium Sport.

"Siamo in pausa di riflessione, ogni giorno si evolvono le situazioni dei vari allenatori: è prematuro parlarne adesso", ha aggiunto. Sull'assenza di squadre italiane nelle semifinali delle coppe europee: "Abbiamo un rimpianto, poteva esserci la Juventus in queste semifinali, ma purtroppo è andata così".



L'Italia, però, sarà in prima linea per quanto riguarda l'introduzione della tecnologia nel calcio. "Il mondo arbitrale scettico sull’assistenza video? Noi siamo stati antesignani di questo argomento. Ho fatto tutte le pressioni politiche che potevo fare tempo fa. Abbiamo fatto la goal line technology e i risultati sono evidenti, ritengo che sia ineludibile il processo di meccanizzazione e tecnologia in campo. Non vedo problemi con gli arbitri, perché questo aiuto sarà applicato in via sperimentale e verrà usato solo nel 25% delle partite totali del campionato. Il 21 aprile ho convocato la Serie A, la Serie B e gli arbitri e ci confronteremo", ha concluso.