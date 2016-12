Italia, Tavecchio convoca Conte a Roma 

18:23 - E' ufficialmente aperto il caso Conte. Tavecchio ha convocato il ct a Roma per un faccia a faccia dopo le ultime polemiche per via della data (non fissata) della finale di Coppa Italia 2016. Il tecnico ha espresso tutto il suo malumore, così il presidente della Figc vuole vederci chiaro. Si dice che Conte stia meditando l'addio, domani sarà tutto più chiaro: potrebbe arrivare la pace o la rottura definitiva.

L'appuntamento è fissato per domani alle 16:30 a Roma. Un confronto privato per fare chiarezza sul futuro. Il ct non si è lamentato pubblicamente, ma ha fatto trapelare tutto il suo malumore. Tavecchio lo ha chiamato nella serata di venerdì cercando di calmare le acque, ma il colloquio faccia a faccia si è reso necessario.