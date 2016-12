Italia, talismano San Siro per la Croazia

14:37 - Per provare a invertire una tendenza che dura da una vita - non battiamo la Croazia dal 1942! - l'Italia si affida al talismano San Siro, stadio benedetto dai colori azzurri. Lo dicono i numeri: 52 partite della Nazionale al Meazza, zero sconfitte. Mica male come antipasto di un match delicatissimo che vale mezza qualificazione a Euro 2016. Non basta, perché anche il ct Antonio Conte ha precedenti rassicuranti: 7 gare, 1 solo ko a Milano.