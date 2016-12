Italia, si ferma Belotti per un risentimento muscolare: con Israele non ci sarà

Un risentimento muscolare alla coscia non permetterà ad Andrea Belotti di partecipare a Israele-Italia. L'attaccante del Torino non ha preso parte alla rifinitura programmata prima della partenza per Haifa e non partirà alla volta di Israele. Un piccolo problema per Ventura, che ha invece recuperato Bonucci. In attacco la coppia titolare dell'Italia, in ogni caso, sarebbe stata e sarà quella composta da Eder e Pellè .

Belotti ha accusato un risentimento muscolare alla coscia della gamba destra, fastidio che non gli ha consentito ieri di svolgere in pieno l'allenamento tattico pomeridiano. Belotti in un primo momento era rimasto a disposizione di Ventura, ma dopo il consulto con il medico della Nazionale Castellacci ha dato forfait. Tornerà a Torino per le terapie in vista della ripresa del campionato.



Ieri con la Primavera del Bari (schierata con il 4-3-3, lo stesso modulo di Israele) è stato testato Verratti centrale di centrocampo insieme ad altre soluzioni, compreso Antonelli o Florenzi esterni, mentre Ventura ha guidato stamattina la rifinitura terminata intorno alle 12.30. Buffon e Donnarumma si sono allenati tra i pali, mentre nella fase iniziale il ct ha diviso in due gruppi i giocatori per il tradizionale torello. Prima della seduta sul campo Ventura ha parlato a lungo con il difensore Bonucci, esploso calcisticamente proprio nel Bari e nel San Nicola nel 2009.



La squadra partirà alle 15.15 dall'aeroporto di Palese per Tel Aviv e dopo si trasferirà in bus ad Haifa. Alle 20,45 (ora locale) è previsto il sopralluogo della squadra nello stadio Stadio Sammy Ofer e a seguire la conferenza stampa del ct e di un calciatore.