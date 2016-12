Italia, sei squadre alla seconda fase in Europa: il ranking promette bene

10:38 - Tutto esaurito. L'Italia fa il pieno in Europa e consegna alla seconda fase sei club su sei: cinque ancora in corsa in Europa League (dove c'è la new entry Roma), mentre la Juve è rimasta la nostra unica rappresentante in Champions. Un dato incoraggiante, che sta consentendo al calcio italiano di guadagnare punti preziosi per il ranking Uefa. Lunedì il sorteggio per i sedicesimi d'Europa League: i pericoli sono soprattutto Liverpool e Zenit.

Il Torino, ultimo a qualificarsi tra i club italiani, garantisce alla Serie di proseguire l'Europa League con le quattro squadre (su quattro) che avevano cominciato la competizione. Un risultato che è già record, visto che al nostro calcio non era mai successo. A Inter, Fiorentina, Napoli e granata si è aggiunta la Roma, eliminata dalla Champions ma pronta a fare la voce grossa nella coppa di riserva. Sarà importante andare più lontano possibile anche, e soprattutto, per il ranking Uefa. L'obiettivo, infatti, è tornare il più presto possibile nelle prime tre posizioni, in modo da poter avere quattro squadre qualificate per la Champions.



Spagna, Inghilterra e Germania restano - per ora - inarrivabili. Gli iberici comandano con 92.570 punti, seguiti da inglesi (78.534) e tedeschi (76.272). L'Italia è quarta con 62.343 punti e sta respingendo l'attacco del Portogallo, quinto con 60.215 ma ancora in corsa con sole due squadre. Abbiamo sei squadre alla seconda fase (come Spagna, Inghilterra e Germania), ma siamo gli unici ad averne cinque in Europa League e la speranza, concreta, è che da questa competizione possano arrivare risultati importanti per cominciare la scalata.



Intanto lunedì, a Nyon, verranno effettuati i sorteggi per i sedicesimi d'Europa League. Le 32 squadre sono state divise in due fasce: Inter, Napoli e Fiorentina sono teste di serie, ma rischiano di affrontare Liverpool, Ajax e Tottenham; Roma e Torino sono in seconda fascia, dove i grandi rischi si chiamano Zenit, Olympiacos ed Everton. Ma i veri pericoli, per gli altri, siamo soprattutto noi.