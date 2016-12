31 maggio 2015 Italia: Sansone e Caligiuri le novità azzurre per lo stage Conte convoca 34 giocatori: tornano El Shaarawy e Giaccherini

Sono trentaquattro gli azzurri convocati dal Commissario tecnico Antonio Conte per lo stage di lavoro a Coverciano, che precede la gara di qualificazione del 12 giugno a Spalato contro la Croazia. Prima chiamata per l'attaccante del Sassuolo Nicola Sansone e per Daniel Caligiuri del Wolfsburg, fresco vincitore della Coppa di Germania. Tornano anche El Shaarawy e Giaccherini, con il primo a lungo assente a causa dell'infortunio.

Gli Azzurri si raduneranno domani 1 giugno entro le ore 22 per lo stage che proseguirà fino a giovedì 4 con due sedute di allenamento giornaliere.



I nomi dei convocati per la gara di qualificazione saranno invece resi noti tra venerdì 5 e sabato 6, con il raduno a partire da domenica 7 entro le ore 12.30 e primo allenamento il pomeriggio alle 17.30 (a porte chiuse).



La preparazione degli Azzurri proseguirà a Coverciano fino a giovedì 11, giorno in cui la squadra partirà per Spalato, dove venerdì 12 alle ore 20.45 scenderà in campo allo Stadio Poljud contro la Croazia.



Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Sirigu (Paris Saint Germain), Marchetti (Lazio), Padelli (Torino):

Difensori: Ranocchia (Inter), Astori (Roma), Acerbi (Sassuolo), Moretti (Torino), Rossettini (Cagliari), Darmian (Torino), De Sciglio (Milan), De Silvestri (Sampdoria), Pasqual (Fiorentina), Criscito (Zenit San Pietroburgo);

Centrocampisti: De Rossi (Roma), Valdifiori (Empoli), Verratti (Paris Saint Germain), Florenzi (Roma), Parolo (Lazio), Bertolacci (Genoa), Giaccherini (Sunderland), Soriano (Sampdoria), Poli (Milan), Bonaventura (Milan);

Attaccanti: Candreva (Lazio), Caligiuri (Wolfsburg), Gabbiadini (Napoli), Pellè (Southampton), Immobile (Borussia Dortmund), Zaza (Sassuolo), El Shaarawy (Milan), Sansone (Sassuolo), Vazquez (Palermo), Insigne (Napoli), Paloschi (Chievo).



Sarà aggregato al gruppo il portiere della Nazionale Under 19 Alex Meret (Udinese).