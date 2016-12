Italia-Romania. Il questore: "Alta vigilanza, ma nessun allarme particolare"

"Per la partita di domani, ovviamente, abbiamo tenuto conto anche degli ultimi avvenimenti per un rafforzamento della vigilanza". Lo ha detto il questore di Bologna, Ignazio Coccia, a margine del minuto di silenzio osservato in Consiglio comunale per le vittime degli attentati di Parigi, alla vigilia dell'incontro amichevole di calcio tra Italia e Romania.

"Abbiamo rinforzato le misure di vigilanza sia fisse che dinamiche - ha aggiunto Coccia - su quelli che possono essere considerati gli obiettivi sensibili". "Non c'è alcun segnale particolare - ha concluso - né per la partita né per cittadini", che possono "stare tranquilli".