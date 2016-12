Italia-Romania 2-2, gli azzurri chiudono il 2015 con un pari

L' Italia chiude il 2015 con un pareggio in amichevole contro la Romania . A Bologna, in uno stadio Dall'Ara blindato dopo le vicende di Parigi e Hannover, solo un 2-2 per gli azzurri: dopo 8 minuti ospiti in vantaggio con Stancu che approfitta di un'incomprensione difensiva tra Darmian e Barzagli. Nella ripresa Marchisio su rigore e Gabbiadini ribaltano il risultato ma Andone chiude i conti a due minuti dalla fine.

LA PARTITA

Fine anno da dimenticare per l'Italia e Conte. Non è tanto lo score, sconfitta e pari, a preoccupare il ct ma la tenuta della difesa che concede altri due gol (e sono 12 nelle dieci partite del 2015 contro i 7 in dodici match dello scorso anno) oltre alla cronica mancanza di incisività sotto porta. Dopo un inizio di match a dir poco spento, gli azzurri reagiscono e prendono in mano la partita trovando le solite soluzione dalle fasce laterali perché, mancando Verratti e Pirlo, la regia non prevede giocate degne di nota. Nella ripresa la reazione è vigorosa ma l'Italia riesce nell'impresa di farsi recuperare da una Romania più che volenterosa, dedita al giro palla e alla densità in mezzo al campo e che ha il pregio di non arrendersi mai.

Conte ne conferma otto dalla partita con il Belgio e la continuità non sembra pagare, almeno difensivamente. Passano otto minuti e gli azzurri sono già sotto, confermando il cattivo momento della retroguardia: Darmian chiude un attacco rumeno verso l'interno dell'area, scontrandosi con Barzagli, e lascia palla a Stancu che si inserisce da dietro battendo senza troppe difficoltà Buffon. Il gol a freddo sembra fare bene all'Italia che prova a reagire, più di pancia che di testa. Soriano e Marchisio proprio non riescono a fare gioco, i terzini rimangono bloccati dietro la linea di centrocampo e così tocca agli esterni alti velocizzare la manovra. El Shaarawy e (soprattutto) Florenzi finiscono spesso sul fondo, pur non trovando mai la giocata decisiva. Pellé ed Eder non hanno molte occasioni per farsi vedere, il sampdoriano è comunque più vivace del collega di reparto e fa scatenare Conte contro il quarto uomo in due occasioni. Al 33' per un fuorigioco che non c'è (Saponaru tiene in gioco l'azzurro) e poi proprio allo scadere del primo tempo per una spinta di Chiriches che l'arbitro non giudica abbastanza vigorosa da fischiare il rigore.

Al contrario, Jaccottet sceglie di fischiare il penalty al decimo della ripresa: il fallo di Grigore su Eder è netto, Marchisio segna il quinto gol in casacca azzurra spiazzando Tatarusanu con un destro potente e piazzato. Poco dopo, lo stesso Eder chiede un altro rigore ma viene ammonito per simulazione per aver cercato il contatto con il portiere della Fiorentina. Poco male, sono le due azioni che accendono la scintilla dell'Italia che si dimostra più sciolta e, con le due nuove punte Okaka-Gabbiadini, più vogliosa di vincere il match. Non a caso il gol del 2-1 arriva proprio dagli attaccanti: prima l'ex Samp sbuccia di testa l'occasione creata da Darmian, il napoletano non fallisce sull'assist di Marchisio. La Romania sembra alle corde e Conte spinge i suoi, vuole il gol che chiuda i conti ma Prepelita dice no a un tentativo da buona posizione di El Shaarawy. Senza la stoccata vincente, arriva pure la congiuntura sfavorevole: Gabbiadini esce dal campo per un problema alla caviglia e gli azzurri, senza più sostituzioni, rimangono in dieci. La sentenza arriva da Andone che prima parte in posizione irregolare sulla punizione decisiva e poi sfrutta la doppia respinta di Sirigu su Chiriches per batterlo da due passi.