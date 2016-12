Italia, Romagnoli può recuperare: resta in ritiro

Sospiro di sollievo per Alessio Romagnoli che resterà in ritiro con la Nazionale a Coverciano dopo aver svolto gli esami strumentali all'istituto medico 'Fanfani' di Firenze con lo staff di Castellacci. Il problema muscolare che non l'ha fatto scendere in campo contro il Sassuolo non è così grave da farlo tornare a casa. Buone notizie anche da Pellè visto che gli esami non hanno evidenziato particolare problemi. Due sorrisi per Ventura.