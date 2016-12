Italia, Renzi: "Una soddisfazione in Francia varrebbe doppio"

" Togliersi una soddisfazione in Francia varrebbe doppio, anche se non si dovrebbe dire... ". Parola del premier Metteo Renzi in versione tifoso. Il presidente del Consiglio italiano ha incontrato la Nazionale nel ritiro di Roma complimentandosi con il commissario tecnico e i giocatori per la qualificazione a Euro 2016. " Mi sembra una squadra molto decisa, tosta ", ha aggiunto Renzi, parlando degli azzurri di Conte.

"Ho fatto i complimenti a Conte e ai suoi ragazzi che hanno ottenuto in anticipo la qualificazione. Adesso speriamo di toglierci qualche soddisfazione in Francia - ha aggiunto Renzi -. Se mi rivedo in Conte? Non scherziamo..." "E' molto bello che lo sport torni ad essere uno dei fattori chiave anche dell'immagine del nostro Paese - ha proseguito -. Penso sia assolutamente fondamentale far sentire la vicinanza, far sentire che ci siamo".