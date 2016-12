Italia prima nel ranking Uefa nella stagione 2014-15 

19:37 - Il calcio italiano in crisi? Impossibile sostenere il contrario. Finalmente, però, ci sono anche segnali di ripresa. Chiaramente traducibili in numeri poi fotografati nel ranking Uefa. In una classifica che ci vede in testa: ovviamente per la stagione 2014-15. Merito di eccellenze come la Juve. Merito dell'ottima annata europea di Napoli e Fiorentina. E così, dopo la vittoria sul Real dei bianconeri, ecco l'Italia prima davanti alla Spagna.

Stiamo parlando del ranking annuale. Altra cosa la media quinquennale su cui si fonda la ripartizione dei posti nelle competizioni continentali. Ma i segnali vanno colti e sottolineati: nella stagione in corso l'Italia ha totalizzato, sinora, 18.500 punti superando proprio la Spagna, seconda con 18.357. Più indietro invece la Germania, a quota 15.571 e l'Inghilterra con 13.571 punti.



La strada per riavere i quattro posti in Champions resta comunque lunga perché come detto il computo Uefa si basa su una media quinquennale e questa ci vece ancora parecchio lontani dalla Germania: 70.010 punti noi, 79.129 i tedeschi. L'Inghilterra è seconda con 80.391 mentre la Spagna è irraggiungibile a quota 98.142. Il cammino, dunque, resta ancora molto lungo: l'importante è che si siano mossi i primi passi.