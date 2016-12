Italia: prima convocazione per Jorginho e Bernardeschi

Sono Jorginho e Bernardeschi le due novità nell'elenco dei 28 azzurri convocati da Antonio Conte per le amichevoli contro Spagna e Germania, in programma rispettivamente il 24 marzo (a Udine) e il 29 marzo (a Monaco di Baviera). Per il centrocampista del Napoli e per l'attaccante della Fiorentina si tratta della prima in Nazionale. Gli azzurri si dovranno radunare domani sera (entro le ore 24) presso il Centro tecnico federale di Coverciano.