Italia, Politano ko: lascia il ritiro azzurro

L'esordio in azzurro di Matteo Politano non avverrà certamente domani sera in occasione del match amichevole in programma a San Siro contro la Germania. L'esterno del Sassuolo, alla sua prima convocazione in Nazionale, si è infortunato alla caviglia sinistra nel corso della seduta di allenamento di ieri e - come riferito dalla Figc - nel pomeriggio ha lasciato il ritiro di Milanello per fare ritorno presso il club di appartenenza.