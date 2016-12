Italia, polemica per lo sponsor. Ma la Figc precisa: "Nessun logo sulla maglia"

"E' una vergogna", aveva tuonato "Spillo". "Sono preoccupato come genitore, la Figc poteva evitarlo", ha invece detto il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Contro l'accordo si è schierato anche Claudio Ranieri, che si è limitato a dire che "non è giusto per uno sportivo", senza entrare nel merito della scelta della Figc.



Chi invece ha aspramente criticato l'iniziativa è il senatore M5s Giovanni Endrizzi: "Non volevo crederci", ha scritto sul blog di Beppe Grillo, invocando l'intervento del Parlamento. "Approvi subito la legge per abolire totalmente la pubblicità sul gioco d'azzardo", ha scritto.



La polemica ha indotto la Federcalcio a pubblicare una nota di chiarimento diffusa dall'Agenzia Ansa: "Accordi di questo tipo non prevedono alcun logo sulla maglia, che rimane del tutto pulita(come da regole Fifa), e neppure sulle tute – si legge - L'immagine che si vede in giro è solo una photo opportunity, un dono di tipo personale come quelli fatti tante volte a sponsor, politici, appassionati e giornalisti".



Una difesa che non ha fermato le critiche. "Il problema non si riduce alla presenza o meno del logo sulla maglia, ma consiste nella stessa associazione di una multinazionale di scommesse e gioco online, anche d'azzardo, a formazioni sportive che rappresentano l'Italia nel mondo e che dovrebbero diffondere ben altri valori. Apprezziamo che la Figc si stia ponendo il problema, ma ancora non ci siamo", hanno detto i senatori del Pd Franco Mirabelli e Stefano Vaccari, i primi a sollevare la questione dell'opportunità della sponsorizzazione.



L'annuncio dell'intesa tra Intralot e Figc era arrivato nella giornata di mercoledì, salutata dal presidente federale Carlo Tavecchio come "una partnership incentrata sui valori visto che una parte fondamentale dell'accordo prevede l'impegno in attività sociali, rafforzando così il lavoro della Federcalcio nella promozione della cultura della legalità e per la diffusione di comportamenti consapevoli all'interno del mondo del calcio".