Italia, per il dopo-Conte è in forte ascesa De Biasi

Gianni De Biasi, attuale commissario tecnico dell'Albania, sta scalando vertiginosamente posizioni per allenare l'Italia del dopo Conte. Una storia tutta da raccontare e ricca di particolari. Il primo contatto con Tavecchio, a Coverciano lo scorso 7 marzo durante la consegna della Panchina d'Oro ad Allegri. Un feeling improvviso e inaspettato e poi, un susseguirsi di telefonate con lo stesso presidente federale, con Claudio Lotito e, soprattutto, con Pasquale Gravina, il nuovo presidente della Lega Pro che è il primo sponsor di De Biasi in azzurro.



In questi giorni Gravina sta facendo valere il peso e i numeri dei voti che porta la sua Lega per sostenere fino in fondo la candidatura del tecnico che, per la prima volta nella storia, ha portato l'Albania alla fase finale degli Europei, insieme al suo prezioso vice Paolo Tramezzani, che ha avuto un ruolo importante nella costruzione della nazionale albanese.



L'ultimo contatto tra De Biasi e i vertici federali è avvenuto tre giorni fa. Ma la strada verso la nazionale non è ancora spianata, perchè a breve Tavecchio incontrerà Capello per fare un ultimo tentativo con l'ex ct della Russia. Fatte salve le frequenti autocandidature di Lippi e Mancini, dovesse andare male l'incontro con Capello, ecco che De Biasi si troverebbe la strada aperta anche se non ancora del tutto spalancata per la credibile concorrenza di Gianpiero Ventura.



A livello contrattuale, De Biasi e il suo staff hanno rinnovato fino al novembre 2017, allo scadere delle qualificazioni mondiali. Ma, con l'impegno con la federazione albanese di potersi liberare in caso di qualche chiamata importante.