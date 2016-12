Italia, Pellè osservato speciale di Conte

12:07 - E' Graziano Pellè l'osservato speciale di Antonio Conte in vista delle sfide con Azerbaigian e Malta verso Euro 2016. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'incredibile avvio di stagione al Southampton dell'attaccante italiano non è sfuggito al ct, che potrebbe convocarlo per il doppio impegno azzurro. In dubbio Balotelli e Pirlo. Mario dovrà dimostrare di essere in forma in Premier e Champions, il bianconero non è ancora al 100%.

Tutti in allerta, dunque. La lista di Conte per Azerbaigian e Malta, del resto, dovrebbe contenere 25/26 nomi. Visti gli infortuni di Barzagli, Astori e Paletta e senza l'alternativa De Rossi, per la difesa potrebbero essere convicati Gastaldello e Rugani. A centrocampo, con Pirlo ancora in dubbio, potrebbe otrnare utile Aquilani,ma occhi puntati anche sul blucerchiato Soriano . Quanto all'attacco, invece, idee abbastanza chiarei. Zaza, Immobile, Destro e Osvaldo ci saranno sicuramente. Gli stranieri Pellè e Balotelli potrebbero invece insidiare il posto di Giovinco e Quagliarella. El Shaarawy rischia di restare fuori.





Ecco comunque la probabile lista di Conte

Portieri: Buffon, Sirigu, Perin

Difensori: Ranocchia, Bonucci, Chiellini, Ogbonna (Gastaldello, Rugani)

Centrocampisti: De Sciglio, Florenzi, Marchisio, Giaccherini, Pasqual, Candreva, Poli, Verratti, Aquilani (Pirlo, Parolo, Soriano, Abate)

Attaccanti: Zaza, Immobile, Destro, Osvaldo (Giovinco, Pellè, Balotelli, QUagliarella, El Shaarawy)