Italia, Pellè: "Inferiori a nessuno, all'Europeo saremo pronti"

L'attaccante del Southampton è diventato un titolare per il c.t. Conte: "Dire che sono un punto fermo di questa squadra è un parolone - frena Pellè -. Fino all'Europeo cercherò di fare il massimo, da un attaccante come me ci si aspetta tanto, di fare gol ad esempio, e migliorare sempre di più". Il centravanti commenta poi i tragici fatti di Parigi: "La preoccupazione c'è, non penso ci sia solo nel calcio ma in generale. Si cercherà di affrontare questi problemi e pensare poi allo spettacolo degli Europei (saranno in Francia, ndr). Viviamo questo momento un po' come lo vive la maggior parte del mondo. C'è tanta tristezza e rabbia. Le partite di calcio possono essere cose belle della vita, non disputarle significherebbe evidenziare certi episodi".



Sugli attentati terroristici interviene anche Darmian, in conferenza stampa insieme a Pellè: "Non ci sono parole per definire quello che è successo, in questo momento bisogna stare vicini alla Francia e ai francesi". Il terzino del Manchester United racconta poi la sua nuova esperienza in Premier League: "E' partita nel modo migliore e spero di continuare così. Mettermi in gioco e andare in un altro campionato mi sta aiutando a crescere sia come persona che come giocatore". Sulla Nazionale: "L'altra sera si è vista una buona Italia per 65 minuti, anche se perdere non fa mai piacere e prendere tre gol ancora meno. Le reti subite contro il Belgio sono state delle disattenzioni nostre e dobbiamo migliorare perché a livello internazionale il minimo errore viene punito".