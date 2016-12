Italia, Pellè è il bomber: 19 presenze e 9 gol

Graziano Pellè è il giocatore italiano più pagato al mondo. Dopo il suo passaggio faraonico allo Shandong Luneng in molti hanno sorriso, ma i numeri in nazionale dell'ex attaccante del Southampton raccontano un feeling tutto speciale con la maglia azzurra. In diciannove presenze con l'Italia, Pellè ha firmato infatti nove gol , con una percentuale realizzativa del 48% circa . Un bel bottino per uno che ha esordito con la nazionale soltanto all'età di 29 anni.

Dal 13 ottobre 2014, data dell'esordio di Pellè con la maglia dell'Italia, sono trascorsi poco meno di due anni, ma Graziano è già riuscito a lasciare il segno in azzurro a suon di gol. Soprattutto negli appuntamenti che contano. Grazie soprattutto alle sue reti, infatti, l'Italia di Conte ha superato le qualificazioni a Euro 2016 e poi ha cullato il sogno di poter centrare il bersaglio grosso proprio in Francia. Numeri alla mano, i gol di Pellè in azzurro sono nove. Tre li ha segnati in amichevoli (Inghilterra, Scozia e Francia) e sei in partite ufficiali (2 contro Malta, poi Norvegia, Belgio, Spagna e Israele). Per intenderci come Boninsegna, Cabrini e Totti. E a un passo da Cassano e Zola.



A 31 anni suonati, Graziano è il bomber di Ventura e in questo momento l'Italia non sembra poter far a meno della sua fisicità e del suo senso del gol per puntare in alto anche ai Mondiali del 2018. Alla faccia di chi ha sorriso quando lo Shandong Luneng gli ha offerto 38 milioni di euro per due anni di contratto.