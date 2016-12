Italia, Paperino intervista Conte: "Io come Topolino"

10:58 - Intervista davvero curiosa quella rilasciata da Antonio Conte a "Topolino". Il ct azzurro, ai microfoni di Paperino, giornalista di eccezione, rivela: "Io mi sento investigatore come Topolino. Zidane ha i superpoteri di Paperinik mentre Totti inventa come Archimede". Conte non parla di giocatori da convocare ma è pronto a mettere in gabbia (fuori squadra) 'cattivi' della Disney del calibro di Gambadilegno e Macchia Nera.

Nel fumetto realizzato dalla matita di Alessandro Perina, il commissario tecnico della Nazionale lancia anche un appello ai genitori invitandoli a lasciar divertire i figli senza riporre in loro troppe aspettative e pressioni. L'ultima chicca rivelata a Paperino è senza dubbio la sua corsa in spiaggia alla 'Paolo Rossi' per festeggiare la vittoria del Mundial '82.