Italia padrona d'Europa dopo due giornate di coppe 

10:56 - C'è l'Italia davanti a tutti in Europa. Il bilancio tricolore al termine della seconda giornata della prima fase a gironi di Europa League, infatti, è a dir poco trionfale. Inter, Napoli, Fiorentina e Tirino hanno ottenuto quattro successi diversi tra loro, ma allo stesso tempo importantissimi per il nostro bistrattato ranking Uefa, anche grazie alle prove di Juventus e Roma in Champions League. Dopo anni di vacche magre, insomma, si comincia a vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Certo, è presto per esaltarsi perché il cammino della formazioni di casa nostra è ancora lunga, ma almeno si è iniziato con il piede giusto e non si rischia già di perdere pezzi del convoglio nazionale per strada.

I numeri parlano chiaro. Le quattro squadre italiane in Europa League finora hanno fatto faville. Otto partite giocate, sette vittorie, un pareggio e zero sconfitte, 15 gol fatti e uno solo subito. Quasi un en plein di cui essere orgogliosi. E in Champions le due contendenti per lo scudetto hanno fatto la loro parte. La Roma ha raccolto un successo e un pareggio nel "girone della morte", la Juve una vittoria e una sconfitta di misura in quello più equilibrato. Tradotto: l'Italia è padrona del calcio del Vecchio Continente. Esagerati? Forse, ma i numeri al momento dicono esattamente questo. I club spagnoli hanno raccolto complessivamente 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per una media punti di 1,75. I tedeschi vantano 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte: 1,66 di media punti. Quelli inglesi, infine, sono fermi a 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte con media punti di 1,42. Da questo punto di vista le nostre società guardano tutti dall'alto in basso: 9 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta, che tradotto significa ben 2,42 punti a partita. Niente male davvero. La speranza è che questo dominio duri il più a lungo possibile.

IL RANKING UEFA AGGIORNATO

LE ITALIANE IN EUROPA LEAGUE