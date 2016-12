Italia, otto gol all'Under 18: si ferma Ogbonna, Conte rifà la difesa

10:15 - Tre giorni a Italia-Croazia, e Ogbonna si ferma. Risonanza magnetica per il difensore della Juventus, sospetto stiramento e il ct Conte è nei guai. Per la sfida di domenica, Conte potrà contare su Ranocchia e Chiellini, il terzo della difesa dovrebbe essere Darmian. Sulla fasce, De Sciglio e Pasqual, stando alle prime indicazioni emerse a Coverciano dove gli azzurri hanno battuto 8-0 l'Under 18. Doppietta per El Shaarawy e Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE

Ogbonna resterà a disposizione di Antonio Conte e della Nazionale nonostante il problema muscolare accusato oggi. Il difensore della Juve ha accusato una ''sofferenza'' al bicipite per cui è stato necessario effettuare una serie di accertamenti che però saranno ripetuti anche domani. La sua società è già stata ovviamente avvertita, al momento il giocatore rimane in ritiro a Coverciano ma l'allarme resta.

La probabile formazione per domenica (3-5-2): Buffon; Darmian, Ranocchia, Chiellini; De Sciglio, Candreva, De Rossi, Marchisio, Pasqual; Zaza, Immobile.



OTTO RETI ALL'UNDER 18: DOPPIETTE PER EL SHAARAWY E IMMOBILE

E' terminata 8-0 l'amichevole contro l'Under 18 di Paolo Vanoli a Coverciano. Protagonisti con una doppietta Stephan El Shaarawy e Ciro Immobile. In gol però sono andati tutti gli attaccanti con una rete a testa per Balotelli, Giovinco, Pellé e Zaza. Per SuperMario, tornato nel gruppo azzurro dopo il Mondiale in Brasile, ci sarebbe stata anche la doppietta (condizionale d'obbligo vista l'allenamento a porte chiuse), annullata però dall'arbitro Antonio Conte e dal suo staff.