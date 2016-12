Italia, Oriali: "Mai più casi Bonucci: regole chiare, chi sbaglia pagherà"

16:44 - Il primo tweet che ha creato nuove polemiche. Poi il secondo con la precisazione che sapeva di retromarcia. Infine la conferenza a Coverciano, dal ritiro della Nazionale. Giornata intensa per Leonardo Bonucci: "Rispetto la Roma, i giocatori, i dirigenti, i tifosi: non volevo offendere nessuno, ho scritto solo quello che scrivo sempre dopo le vittorie della Juve". Duro al suo fianco il team manager Oriali: "Mai più casi così, chi sbaglia pagherà".

"Una volta che si entra a Coverciano - ha precisato quindi Lele Oriali - abbiamo una maglia di un colore unico che unisce tutte le tifoserie e chi viene convocato si deve adeguare. Bonucci è intelligente e ha capito subito e una cosa del genere non deve succedere più. Non è stata un'uscita molto felice e il ragazzo se n'è accorto subito. Se dovesse succedere di nuovo, ci saranno delle conseguenze e i diretti interessati lo sanno".



Parole dure arrivate al diretto interessato: "Premesso che la mia non voleva essere assolutamente una polemica e che ho massimo rispetto nei tifosi della Roma e nei giocatori e nella società - ha dichiarato Bonucci - chi mi conosce sa che quello è un mio modo di esultare, una dedica per i miei amici. Non volevo assolutamente attaccare nessuno. Un gol come quello forse non lo farò mai più in futuro quindi lasciatemi la gioia per una rete così importante. Non c'era assolutamente voglia di offendere i tifosi o i giocatori della Roma ma solo di dedicare ai miei amici quel gol. Punto. Il mio 'sciacquatevi la bocca' era riferito all'esultanza. Potevo fare a meno di metterla, su questo siamo d'accordo. Nel futuro starò più attento nel pubblicare certe cose".