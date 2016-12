Italia, Ogbonna resta a Coverciano

20:57 - Angelo Ogbonna resta in ritiro a Coverciano. I controlli a cui si è sottoposto il difensore della Juve, dopo il problema accusato al bicipite femorale, hanno dato esito positivo. Il giocatore resta così a disposizione della Nazionale, anche se sabato mattina verrà sottoposto ad altri test: solo dopo si deciderà se rimandarlo a casa o meno. Intanto Balotelli ha accusato un leggero risentimento agli adduttori che non preoccupa lo staff azzurro.



SuperMario si è prima esibito in una serie di palleggi con l'ex compagno milanista El Shaarawy, quindi è rimasto ai margini delle esercitazioni per via del problema, che però non allarma il profesosr Castellacci: "Lo stiamo monitorando, al momento comunque non c'è il rischio che possa lasciare il ritiro". A Coverciano visita lampo del presidente federale Carlo Tavecchio e del direttore generale Michele Uva. Il ct Conte ha deciso di effettuare una sola sessione di allenamento annullando quella pomeridiana inizialmente prevista. Confermata invece la sessione di sabato mattina, a porte chiuse, che precederà la partenza alle 16, in treno, da Firenze per Milano e l'allenamento alle 19 allo stadio Meazza.