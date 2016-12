Italia: novità Pellè e Rugani, fuori Balotelli

11:28 - L'Italia cambia ancora in vista degli incontri di qualificazione agli Europei con l'Azerbaigian e a Malta. In attesa delle convocazioni ufficiali, le novità di Conte dovrebbero riguardare il 20enne Rugani, difensore dell'Empoli lasciato libero dall'Under 21, e l'esordiente Pellè, attaccante del Southampton in grande spolvero. Ancora tra gli esclusi Balotelli, finora poco convincente con il Liverpool, mentre a centrocampo si rivedrà Thiago Motta.

A un reparto portieri ormai consolidato (Buffon, Sirigu, Perin) fa fronte una difesa tutta da costruire, vista l'assenza di Astori, Barzagli e Paletta. Assieme a Rugani (preferito da Conte al posto di Gastaldello) ci saranno Ranocchia e il trio juventino Bonucci-Chiellini-Ogbonna. Nel centrocampo a cinque potranno trovar spazio Verratti, Aquilani e, sulle fasce, Abate, mentre oltre a Pirlo, che deve recuperare la sua forma migliore, mancherà anche De Rossi. Tutti confermati, in attacco, in nomi di Destro, Immobile, Osvaldo e Zaza. Non si esclude, nel 3-5-2 di Conte, l'accoppiata Giovinco-Quagliarella (non ci sarà El Shaarawy), ma è più probabile un ballottaggio tra i due. E se Pellè entrerà in campo, potrebbero arrivare delle belle sorprese.