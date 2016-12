Italia, l'espressione di Conte sul rigore di De Rossi diventa virale

L'immagine di Antonio Conte al momento del calcio di rigore di De Rossi sta facendo il giro del web. In un momento tutta la speranza e la sofferenza del ct in panchina con le mani giunte. Per fortuna il centrocampista della Nazionale non ha sbagliato (al secondo tentativo dopo l'annullamento del primo) e l'allenatore ha potuto esultare scaricando tutta la tensione di un attimo assai delicato.