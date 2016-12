Italia, impossibile la maglia azzurra per Papu Gomez

L'aveva seguito con interesse Giampiero Ventura, ma si scopre che Alejandro Dario Gomez, conosciuto come 'El Papu' il folletto non è convocabile dall'Italia. Sfuma così la maglia azzurra per il giocatore arrivato nel 2010 a Catania. I legali della Figc, studiando le norme Fifa, hanno scoperto che l'attaccante non è eleggibile, e questo perchè non aveva il doppio passaporto ai tempi della prima convocazione con l'Under 20 argentina.